Лучшие хондропротекторы для суставов

Болезни опорно-двигательного аппарата - бич 21-го века. Ученые связывают их распространение с 3-мя факторами: увеличение продолжительности жизни, малоподвижный образ жизни и питание, в котором практически отсутствуют глюкозамин, хондроитин и коллаген 2-го типа. Чтобы восполнить этот дефицит, были разработаны специальные препараты - хондропротекторы для суставов.

Содержание

Что такое хондропротекторы?

Хондропротекторы - спасение для суставов?

Показания и противопоказания к приему хондропротекторов

Классификация хондропротекторов

Эффективные хондропротекторы - список





Хондропротекторы – эффективная защита для ваших суставов

Что такое хондропротекторы?

Хондропротекторы для суставов - это препараты замедленного действия, которые содержат белки, необходимые для построения суставного хряща, костей и других функциональных тканей скелетно-мышечной системы. Препараты хондропротекторы используются в комплексной терапии болезней опорно-двигательного аппарата совместно с противовоспалительными и другими средствами. Однако главная их задача - это профилактика дегенеративных изменений в суставах. Поэтому они эффективны до начала болезни, а также на ранних ее стадиях.

Хондропротекторы - спасение для суставов?

Подпитка и увлажнение хряща в суставе происходит при помощи синовиальной жидкости, в состав которой как раз входят уже упомянутые моно- и полисахариды. При травме, избыточной физической нагрузке или системном заболевании состав синовиальной жидкости может нарушаться. Из-за этого она становится менее вязкой и больше не может обеспечивать скольжение.

Попадая в синовиальную жидкость, компоненты хондропротекторов помогают восстановить ее консистенцию и нормальную деятельность хрящевых клеток. Суставы перестают болеть и опухать, их подвижность улучшается.

Параллельно с приемом хондропротекторов необходимы другие меры для активного восстановления и питания хряща - физиотерапия, лечебная физкультура, противовоспалительные препараты.

При каких болезнях применяются хондропротекторы

Препараты глюкозамина и хондроитина помогают защитить суставы от “голодания” и химически агрессивных веществ, которые скапливаются в них в результате воспаления. По этой причине они рекомендованы для вспомогательной терапии остеохондропатий - болезней, которые вызывают омертвение губчатой костной ткани (головок костей). Препараты-хондропротекторы применяются для лечения и профилактики:

остеохондроза;

остеоартрита (в т.ч. ревматоидного и подагрического артрита);

спондилёза (спондилоартроза);

остеопороза;

тендинита (дистрофическое заболевание сухожилий);

бурсита (воспаление суставной сумки)

Хондропротекторы станут незаменимыми помощниками в борьбе с болезнями суставов

Препараты этой группы рекомендованы при врожденных и приобретенных патологиях костной ткани (например, деформация костей), грыжах и протрузиях. Хондроитин сульфат хорошо зарекомендовал себя в качестве вспомогательного вещества при лечении кератитов (воспаление глазной роговицы). Хондропротекторы при артрозе назначают на 1-2 стадии заболевания.

Действие хондропротекторов для суставов

Применение хондропротекторов позволяет уменьшить болевой синдром, замедлить прогрессирование болезни и улучшить подвижность сустава. Особенно эффективны они в лечении крупных сочленений - коленного, локтевого, тазобедренного.

Действие хондропротекторов при артрозе разделяют на:

симптом-модифицирующее (уменьшение дискомфорта при износе хрящевой ткани);

структурно-модифицирующее (улучшение структуры хряща, борьба с его дальнейшим разрушением).

Механизм действия хондропротективных препаратов основан на том, что они стимулируют рост хондроцитов, повышают их стойкость перед окислением, и подавляют активность ферментов, которые разрушают хрящевую ткань. Благодаря этому вместо дефектной хрящевой ткани начинает нарастать устойчивая, т.е., достаточно прочная, чтобы хрящ мог снова выполнять свои функции в суставе. Также протективные средства обладают слабым противовоспалительным эффектом, уменьшают отеки.

Хондропротекторы для суставов имеют накопительный эффект, действуют медленно и на протяжении длительного времени. Поэтому их используют для того, чтобы сократить потребность пациентов в нестероидных противовоспалительных и глюкокортикоидных средствах, увеличить длительность ремиссии. Глюкозамин также препятствует вымыванию кальция из костей, а хондроитин - нормализует кальциево-фосфорный обмен.

Показания и противопоказания к приему хондропротекторов

Хотя хондропротекторы полезны при заболеваниях связок и даже околозубной ткани, основное их применение в медицине - защита и восстановление суставов. Хондропротекторы для суставов производятся из натуральных продуктов, которые веками входили в рацион человека, поэтому побочные эффекты и противопоказания очень редки.

Кому нужны хондропротекторы для суставов?

Повреждение суставов - распространенное явление среди спортсменов, людей физического труда и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни. В зоне риска также находятся люди с возрастными изменениями гормонального фона, лица старше 45 лет. Наличие аутоиммунных и метаболических заболеваний (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, сахарный диабет, подагра), избыточного веса - веская причина для профилактического приема хондропротекторов.

Начинать курс глюкозамина и хондроитина нужно:

на 1-й и 2-й стадиях остеоартроза и других ревматических болезней;

при заболеваниях связок и сухожилий;

после травм и операций на суставах;

при заболеваниях с тенденцией к поражению суставов;

в других случаях по назначению врача.

Кому нельзя принимать хондропротекторы?

Абсолютные противопоказания к приему хондропротекторов для суставов - это фенилкетонурия (нарушение метаболизма аминокислот) и индивидуальная непереносимость их компонентов. Предварительная консультация специалиста перед приемом хондропротективных средств и дальнейшее наблюдение необходимо для:

беременных и кормящих женщин;

детей до 12 лет;

астматиков (при затруднении дыхания препарат нужно отменить);

диабетиков (глюкозамин изменяет толерантность к глюкозе);

аллергиков (в особенности, с аллергией на различные виды белка и на моллюсков);

пациентов с заболеваниями ЖКТ в фазе обострения (гастрит, язва желудка или 12-перстной кишки);

людям с болезнями почек (в т.ч. желчно- и мочекаменная болезнь, почечная недостаточность) и печеночной недостаточностью;

больных с сосудистыми патологиями (в т.ч. варикоз, тромбоз и тромбофлебит) и нарушениями свертываемости крови;

лицам, у которых наблюдается оксалурический диатез;

пациентов, у которых диагностированы злокачественные образования.

Классификация хондропротекторов

В медицинских источниках хондропротекторы для суставов разделяют по поколениям:

1-е поколение. Животные и растительные экстракты и концентраты, богатые глюкозамином и хондроитином;

Животные и растительные экстракты и концентраты, богатые глюкозамином и хондроитином; 2-е поколение. Препараты, которые содержат очищенный глюкозамин или хондроитин. Они быстрее и проще усваиваются, реже вызывают аллергию;

Препараты, которые содержат очищенный глюкозамин или хондроитин. Они быстрее и проще усваиваются, реже вызывают аллергию; 3-е поколение. Комбинированные средства, которые сочетают глюкозамин, хондроитин, препараты серы и другие компоненты. Состав хондропротекторов нового поколения нередко дополняется противовоспалительными средствами (ибупрофен, диклофенак), жирными кислотами (улучшают эластичность хряща и защищают его клетки от разрушения), витаминами (для лучшего усвоения действующих веществ и защиты клеточных мембран) и микроэлементами (для построения устойчивой хрящевой ткани).

Хондропротекторы нового поколения облегчают самочувствие больного гораздо быстрее, имеют меньше побочных эффектов.





Хондопротекторы выпускаются в различных формах Выберите то, что подходит именно вам.

Таблетки

Таблетки и капсулы назначаются курсами по 3-6 месяцев. Особенно эффективны они при поражениях крупных суставах или системных заболеваниях, которые затрагивают 4 и более сочленений. Капсулы усваиваются почти так же хорошо, как жидкий глюкозамин, но хранятся и дозируются гораздо лучше. Усвояемость этих хондропротекторов достаточно высока - 13-25%.

Мази-хондропротекторы

Местные хондропротекторы (мази и гели) используются при артрозах межпозвоночных, мелких и средних суставов. Наружные препараты обладают минимальной биодоступностью (менее 5%) и практически не влияют на структуру хряща, в особенности, если он залегает глубоко под кожей. Зато мази-хондропротекторы благотворно воздействуют на околосуставные ткани, снимают боль и отек, уменьшают воспаление. При отсутствии аллергической реакции их можно использовать постоянно.

Порошки

Порошковые хондропротекторы - самая редкая форма выпуска. Порошок глюкозамина хорошо усваивается организмом (биодоступность свыше 26%), но не рекомендован при заболеваниях ЖКТ. Обычно производители включают в состав дополнительные компоненты, которые улучшают метаболизм хрящевой ткани.

Хондропротекторы в уколах

Уколы хондропротекторов максимально эффективны в сравнении с другими формами глюкозамина и хондроитина. Они ставятся внутримышечно и внутрисуставно. Инъекционные препараты - хорошая альтернатива пероральным, если у пациента есть заболевания ЖКТ.

Внутримышечный укол хондропротектора можно сделать самостоятельно или при помощи близких, а вот инъекция в сустав должна проводиться только опытным медицинским работником.

Внутрисуставное введение ХП (обычно с обезболивающими и противовоспалительными) считается наиболее эффективным. Хондропротекторы в уколах помогают при нарушениях синтеза - когда хрящевая ткань перестает вырабатывать вещества, необходимые для роста и увлажнения хряща.

Натуральные хондропротекторы в еде

Потребность человека в эффективных хондропротекторах частично удовлетворяется пищей. Для этого в рацион необходимо включать сухожилия, хрящи (суставные, уши и т.д.), кости, костный мозг, кожу животных и рыб, наваристые костные бульоны - лучшие хондропротекторы среди продуктов питания. Считается, что наибольшей усвояемостью и пользой для хрящевой ткани обладает “морской” коллаген, поэтому моллюсков и ракообразных, анчоусы и другую мелкую морскую рыбу стоит включать в рацион в отварном виде. Дополнительным источником коллагена могут стать блюда с добавлением пищевого желатина - желе, холодец, заливное. Желательно ежедневно есть яйца (всмятку, не переваренные), чаще употреблять говядину, красную рыбу, сыр.

Людям с больными суставами полезны и растительные коллагеноподобные соединения, которые содержатся в ростках пшеницы, грибах, орехах, брокколи, морских водорослях. В рационе стоит увеличить содержание цитрусовых, листовой зелени.

Даже ежедневное употребление хондропротективных продуктов не гарантирует здоровье хряща при:

метаболических нарушениях;

высоких профессиональных или бытовых нагрузках на сустав;

возрастных изменениях, когда клетки хряща перестают активно расти и размножаться.

В этих случаях в меню стоит включить лекарственные препараты - хондропротекторы с глюкозамином и хондроитином. Их можно принимать даже тем пациентам, которые не могут употреблять жирные бульоны и холодцы по состоянию здоровья.

Эффективные хондропротекторы - список

К числу лучших хондропротекторов относятся глюкозамин, хондроитин, метилсульфонилметан, гиалуроновая кислота, коллаген II типа, а также ряд вспомогательных средств. Лучше всех, по отзывам пациентов, себя зарекомендовали следующие препараты-хондропротекторы:

Артрадол. Хондроитина сульфат в виде порошка для приготовления внутримышечных инъекций. Курс лечения - 25-35 уколов хондропротектора через день. Повторный курс возможен через 6 месяцев. Цена от 600 до 1100 р., в зависимости от упаковки (5 и 10 ампул). Артракам.Глюкозамина гидрохлорид в форме саше (порошок для приема внутрь раствором). Стимулирует восстановление хряща. Курс лечения - 6 недель (1 пакетик раз в сутки), повторить курс можно через 2 месяца. Цена - 800-900 р. за 20 пакетиков. Алфлутоп. Препарат 1-го поколения из мелких морских рыб (шпроты, анчоусы) с хондроитинсульфатом, пептидами и минералами. Курс лечения хондропротекторами в уколах: внутримышечно: 20 дней (20 инъекций) с повтором каждые 6 месяцев;

внутрисуставно: 1-2 мл раз в 3-4 дня. В курсе 5-6 инъекций. Форма выпуска - раствор для в/м и в/с инъекций. Цена - 1500-1600 р. за 10 ампул. Артра.Обладает обезболивающими свойствами, помогает восстановить сустав. Производится в США. Курс: от 6 месяцев и более. В первые 3 недели по 1 таблетке 2 раза в день, с 22-го дня - по 1 таблетке 1 раз в день. Форма выпуска - таблетки. Цена - от 900 до 1900 р., в зависимости от упаковки (30, 60, 120 шт.) Дона. Глюкозамина сульфат. Выпускается в виде таблеток, саше и раствора для внутримышечного введения. Курс применения: таблетки: 1 таблетка 2 раза в сутки сроком от 4-6 недель, перерыв между курсами - от 2 месяцев;

саше: 1 пакетик в день, курсом от 6 недель;

инъекции: 1 ампула 3 раза в неделю курсом 4-6 недели. Цена - от 1200 до 2500 р. Румалон. Препарат 1-го поколения в виде раствора для внутримышечных инъекций. Содержит экстракт хрящей и костного мозга крупного рогатого скота. Курс: 5-6 недель, 3 раза в неделю по 1 мл. Цена - 1250-1400 р. за 10 ампул и 2300-2500 р. за 25 ампул. Структум. Хондроитина сульфат. Производится во Франции. Форма выпуска - капсулы. Способ применения: 1 капсула 2 раза в день в течение 3-6 месяцев. Повторный курс возможен через 2-5 месяцев. Цена - 1200-1400 р. за 60 капсул. Терафлекс. Комбинированный хондропротектор нового поколения - содержит хондроитина и глюкозамина сульфат. Допускается применение на 3-й стадии остеоартроза. Производится в Великобритании. Способ применения: первый 21 день по 1 капсуле 3 раза в сутки, затем 1 капсулу 2 раза в сутки. Продолжительность курса - 3-6 месяцев. Цена - от 1400 до 3200 р. (60, 100 или 200 шт. в упаковке). Хондрогард. Выпускается в виде раствора хондроитинсульфата для внутримышечных и внутрисуставных инъекций. Курс хондропротектора в уколах: внутримышечно: 25-30 инъекций, интервалы между курсами не менее 6 месяцев;

комбинированный: 5 внутрисуставных инъекций с интервалом 3 дня, а затем 16 внутримышечных с интервалом 1 день. Цена - 800-1200 р. за 10 ампул и 2200 р. за 25 ампул. Хондроксид. Хондроитина сульфат в виде таблеток, геля или мази 5%. Способ применения: таблетки: принимать по 2 таблетки 2 раза в сутки в течение 6 месяцев (эффект сохраняется в течение 3-5 месяцев);

гель: втирать местно над пораженным суставом 2-3 раза в сутки курсом от 2 недель до 3 месяцев;

мазь: аналогично гелю. Цена - около 700 р. за 60 таблеток и около 350 р. за мазь или гель (30 г). Эльбона. Глюкозамина сульфат. Форма выпуска - раствор для внутримышечных инъекций. Курс применения: 3 раза в неделю в течение 4-6 недель. Производится в России. Цена - 1100 р. за 6 ампул.

Перед применением хондропротекторов из списка желательно посоветоваться c врачом.

Надеемся, что смогли Вам помочь! Здоровья Вам и Вашим близким!