Лучшие хондропротекторы для суставов

Болезни опорно-двигательного аппарата - бич 21-го века. Ученые связывают их распространение с 3-мя факторами: увеличение продолжительности жизни, малоподвижный образ жизни и питание, в котором практически отсутствуют глюкозамин, хондроитин и коллаген 2-го типа. Чтобы восполнить этот дефицит, были разработаны специальные препараты - хондропротекторы для суставов.

 

Содержание

Что такое хондропротекторы?
Хондропротекторы - спасение для суставов?
Показания и противопоказания к приему хондропротекторов
Классификация хондропротекторов
Эффективные хондропротекторы - список

 

хондропротекторы для суставов

Хондропротекторы – эффективная защита для ваших суставов

 

Что такое хондропротекторы?

Хондропротекторы для суставов - это препараты замедленного действия, которые содержат белки, необходимые для построения суставного хряща, костей и других функциональных тканей скелетно-мышечной системы. Препараты хондропротекторы используются в комплексной терапии болезней опорно-двигательного аппарата совместно с противовоспалительными и другими средствами. Однако главная их задача - это профилактика дегенеративных изменений в суставах. Поэтому они эффективны до начала болезни, а также на ранних ее стадиях.

 

Хондропротекторы - спасение для суставов?

Подпитка и увлажнение хряща в суставе происходит при помощи синовиальной жидкости, в состав которой как раз входят уже упомянутые моно- и полисахариды. При травме, избыточной физической нагрузке или системном заболевании состав синовиальной жидкости может нарушаться. Из-за этого она становится менее вязкой и больше не может обеспечивать скольжение. 
Попадая в синовиальную жидкость, компоненты хондропротекторов помогают восстановить ее консистенцию и нормальную деятельность хрящевых клеток. Суставы перестают болеть и опухать, их подвижность улучшается.
Параллельно с приемом хондропротекторов необходимы другие меры для активного восстановления и питания хряща - физиотерапия, лечебная физкультура, противовоспалительные препараты.

 

При каких болезнях применяются хондропротекторы

Препараты глюкозамина и хондроитина помогают защитить суставы от “голодания” и химически агрессивных веществ, которые скапливаются в них в результате воспаления. По этой причине они рекомендованы для вспомогательной терапии остеохондропатий - болезней, которые вызывают омертвение губчатой костной ткани (головок костей). Препараты-хондропротекторы применяются для лечения и профилактики:

  • остеохондроза;
  • остеоартрита (в т.ч. ревматоидного и подагрического артрита);
  • спондилёза (спондилоартроза);
  • остеопороза;
  • тендинита (дистрофическое заболевание сухожилий);
  • бурсита (воспаление суставной сумки)

 хондропротекторы действие

Хондропротекторы станут незаменимыми помощниками в борьбе с болезнями суставов

 

Препараты этой группы рекомендованы при врожденных и приобретенных патологиях костной ткани (например, деформация костей), грыжах и протрузиях. Хондроитин сульфат хорошо зарекомендовал себя в качестве вспомогательного вещества при лечении кератитов (воспаление глазной роговицы). Хондропротекторы при артрозе назначают на 1-2 стадии заболевания.

 

Действие хондропротекторов для суставов

Применение хондропротекторов позволяет уменьшить болевой синдром, замедлить прогрессирование болезни и улучшить подвижность сустава. Особенно эффективны они в лечении крупных сочленений - коленного, локтевого, тазобедренного.

Действие хондропротекторов при артрозе разделяют на:

  • симптом-модифицирующее (уменьшение дискомфорта при износе хрящевой ткани);
  • структурно-модифицирующее (улучшение структуры хряща, борьба с его дальнейшим разрушением).

Механизм действия хондропротективных препаратов основан на том, что они стимулируют рост хондроцитов, повышают их стойкость перед окислением, и подавляют активность ферментов, которые разрушают хрящевую ткань. Благодаря этому вместо дефектной хрящевой ткани начинает нарастать устойчивая, т.е., достаточно прочная, чтобы хрящ мог снова выполнять свои функции в суставе. Также протективные средства обладают слабым противовоспалительным эффектом, уменьшают отеки.

Хондропротекторы для суставов имеют накопительный эффект, действуют медленно и на протяжении длительного времени. Поэтому их используют для того, чтобы сократить потребность пациентов в нестероидных противовоспалительных и глюкокортикоидных средствах, увеличить длительность ремиссии. Глюкозамин также препятствует вымыванию кальция из костей, а хондроитин - нормализует кальциево-фосфорный обмен. 

 

Показания и противопоказания к приему хондропротекторов

Хотя хондропротекторы полезны при заболеваниях связок и даже околозубной ткани, основное их применение в медицине - защита и восстановление суставов. Хондропротекторы для суставов производятся из натуральных продуктов, которые веками входили в рацион человека, поэтому побочные эффекты и противопоказания очень редки.

 

Кому нужны хондропротекторы для суставов?

Повреждение суставов - распространенное явление среди спортсменов, людей физического труда и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни. В зоне риска также находятся люди с возрастными изменениями гормонального фона, лица старше 45 лет. Наличие аутоиммунных и метаболических заболеваний (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, сахарный диабет, подагра), избыточного веса - веская причина для профилактического приема хондропротекторов.

Начинать курс глюкозамина и хондроитина нужно:

  • на 1-й и 2-й стадиях остеоартроза и других ревматических болезней;
  • при заболеваниях связок и сухожилий;
  • после травм и операций на суставах;
  • при заболеваниях с тенденцией к поражению суставов;
  • в других случаях по назначению врача.

 

Кому нельзя принимать хондропротекторы?

Абсолютные противопоказания к приему хондропротекторов для суставов - это фенилкетонурия (нарушение метаболизма аминокислот) и индивидуальная непереносимость их компонентов. Предварительная консультация специалиста перед приемом хондропротективных средств и дальнейшее наблюдение необходимо для:

  • беременных и кормящих женщин;
  • детей до 12 лет;
  • астматиков (при затруднении дыхания препарат нужно отменить);
  • диабетиков (глюкозамин изменяет толерантность к глюкозе);
  • аллергиков (в особенности, с аллергией на различные виды белка и на моллюсков);
  • пациентов с заболеваниями ЖКТ в фазе обострения (гастрит, язва желудка или 12-перстной кишки);
  • людям с болезнями почек (в т.ч. желчно- и мочекаменная болезнь, почечная недостаточность) и печеночной недостаточностью;
  • больных с сосудистыми патологиями (в т.ч. варикоз, тромбоз и тромбофлебит) и нарушениями свертываемости крови;
  • лицам, у которых наблюдается оксалурический диатез;
  • пациентов, у которых диагностированы злокачественные образования.

 

Классификация хондропротекторов

В медицинских источниках хондропротекторы для суставов разделяют по поколениям:

  • 1-е поколение. Животные и растительные экстракты и концентраты, богатые глюкозамином и хондроитином;
  • 2-е поколение. Препараты, которые содержат очищенный глюкозамин или хондроитин. Они быстрее и проще усваиваются, реже вызывают аллергию;
  • 3-е поколение. Комбинированные средства, которые сочетают глюкозамин, хондроитин, препараты серы и другие компоненты. Состав хондропротекторов нового поколения нередко дополняется противовоспалительными средствами (ибупрофен, диклофенак), жирными кислотами (улучшают эластичность хряща и защищают его клетки от разрушения), витаминами (для лучшего усвоения действующих веществ и защиты клеточных мембран) и микроэлементами (для построения устойчивой хрящевой ткани).

Хондропротекторы нового поколения облегчают самочувствие больного гораздо быстрее, имеют меньше побочных эффектов.

 

Хондропротекторы список

Хондопротекторы выпускаются в различных формах Выберите то, что подходит именно вам.

 

Таблетки

Таблетки и капсулы назначаются курсами по 3-6 месяцев. Особенно эффективны они при поражениях крупных суставах или системных заболеваниях, которые затрагивают 4 и более сочленений. Капсулы усваиваются почти так же хорошо, как жидкий глюкозамин, но хранятся и дозируются гораздо лучше. Усвояемость этих хондропротекторов достаточно высока - 13-25%.

 

Мази-хондропротекторы

Местные хондропротекторы (мази и гели) используются при артрозах межпозвоночных, мелких и средних суставов. Наружные препараты обладают минимальной биодоступностью (менее 5%) и практически не влияют на структуру хряща, в особенности, если он залегает глубоко под кожей. Зато мази-хондропротекторы благотворно воздействуют на околосуставные ткани, снимают боль и отек, уменьшают воспаление. При отсутствии аллергической реакции их можно использовать постоянно.

 

Порошки

Порошковые хондропротекторы - самая редкая форма выпуска. Порошок глюкозамина хорошо усваивается организмом (биодоступность свыше 26%), но не рекомендован при заболеваниях ЖКТ. Обычно производители включают в состав дополнительные компоненты, которые улучшают метаболизм хрящевой ткани.

 

Хондропротекторы в уколах

Уколы хондропротекторов максимально эффективны в сравнении с другими формами глюкозамина и хондроитина. Они ставятся внутримышечно и внутрисуставно. Инъекционные препараты - хорошая альтернатива пероральным, если у пациента есть заболевания ЖКТ. 

Внутримышечный укол хондропротектора можно сделать самостоятельно или при помощи близких, а вот инъекция в сустав должна проводиться только опытным медицинским работником.

Внутрисуставное введение ХП (обычно с обезболивающими и противовоспалительными) считается наиболее эффективным. Хондропротекторы в уколах помогают при нарушениях синтеза - когда хрящевая ткань перестает вырабатывать вещества, необходимые для роста и увлажнения хряща. 

 

Натуральные хондропротекторы в еде

Потребность человека в эффективных хондропротекторах частично удовлетворяется пищей. Для этого в рацион необходимо включать сухожилия, хрящи (суставные, уши и т.д.), кости, костный мозг, кожу животных и рыб, наваристые костные бульоны - лучшие хондропротекторы среди продуктов питания. Считается, что наибольшей усвояемостью и пользой для хрящевой ткани обладает “морской” коллаген, поэтому моллюсков и ракообразных, анчоусы и другую мелкую морскую рыбу стоит включать в рацион в отварном виде. Дополнительным источником коллагена могут стать блюда с добавлением пищевого желатина - желе, холодец, заливное. Желательно ежедневно есть яйца (всмятку, не переваренные), чаще употреблять говядину, красную рыбу, сыр.

Людям с больными суставами полезны и растительные коллагеноподобные соединения, которые содержатся в ростках пшеницы, грибах, орехах, брокколи, морских водорослях. В рационе стоит увеличить содержание цитрусовых, листовой зелени.

Даже ежедневное употребление хондропротективных продуктов не гарантирует здоровье хряща при:

  • метаболических нарушениях;
  • высоких профессиональных или бытовых нагрузках на сустав;
  • возрастных изменениях, когда клетки хряща перестают активно расти и размножаться.

В этих случаях в меню стоит включить лекарственные препараты - хондропротекторы с глюкозамином и хондроитином. Их можно принимать даже тем пациентам, которые не могут употреблять жирные бульоны и холодцы по состоянию здоровья.

 

Эффективные хондропротекторы - список

К числу лучших хондропротекторов относятся глюкозамин, хондроитин, метилсульфонилметан, гиалуроновая кислота, коллаген II типа, а также ряд вспомогательных средств. Лучше всех, по отзывам пациентов, себя зарекомендовали следующие препараты-хондропротекторы:

  1. Артрадол. Хондроитина сульфат в виде порошка для приготовления внутримышечных инъекций.

    Курс лечения - 25-35 уколов хондропротектора через день. Повторный курс возможен через 6 месяцев. Цена от 600 до 1100 р., в зависимости от упаковки (5 и 10 ампул).

  2. Артракам.Глюкозамина гидрохлорид в форме саше (порошок для приема внутрь раствором). Стимулирует восстановление хряща.

    Курс лечения - 6 недель (1 пакетик раз в сутки), повторить курс можно через 2 месяца. Цена - 800-900 р. за 20 пакетиков.

  3. Алфлутоп. Препарат 1-го поколения из мелких морских рыб (шпроты, анчоусы) с хондроитинсульфатом, пептидами и минералами. Курс лечения хондропротекторами в уколах:

    • внутримышечно: 20 дней (20 инъекций) с повтором каждые 6 месяцев;
    • внутрисуставно: 1-2 мл раз в 3-4 дня. В курсе 5-6 инъекций.

    Форма выпуска - раствор для в/м и в/с инъекций. Цена - 1500-1600 р. за 10 ампул.

  4. Артра.Обладает обезболивающими свойствами, помогает восстановить сустав. Производится в США.

    Курс: от 6 месяцев и более. В первые 3 недели по 1 таблетке 2 раза в день, с 22-го дня - по 1 таблетке 1 раз в день.

    Форма выпуска - таблетки. Цена - от 900 до 1900 р., в зависимости от упаковки (30, 60, 120 шт.)

  5. Дона. Глюкозамина сульфат. Выпускается в виде таблеток, саше и раствора для внутримышечного введения. Курс применения:

    • таблетки: 1 таблетка 2 раза в сутки сроком от 4-6 недель, перерыв между курсами - от 2 месяцев;
    • саше: 1 пакетик в день, курсом от 6 недель;
    • инъекции: 1 ампула 3 раза в неделю курсом 4-6 недели.

    Цена - от 1200 до 2500 р.

  6. Румалон. Препарат 1-го поколения в виде раствора для внутримышечных инъекций. Содержит экстракт хрящей и костного мозга крупного рогатого скота.

    Курс: 5-6 недель, 3 раза в неделю по 1 мл.

    Цена - 1250-1400 р. за 10 ампул и 2300-2500 р. за 25 ампул.

  7. Структум. Хондроитина сульфат. Производится во Франции. Форма выпуска - капсулы. Способ применения: 1 капсула 2 раза в день в течение 3-6 месяцев. Повторный курс возможен через 2-5 месяцев. Цена - 1200-1400 р. за 60 капсул.

  8. Терафлекс. Комбинированный хондропротектор нового поколения - содержит хондроитина и глюкозамина сульфат. Допускается применение на 3-й стадии остеоартроза. Производится в Великобритании. 

    Способ применения: первый 21 день по 1 капсуле 3 раза в сутки, затем 1 капсулу 2 раза в сутки. Продолжительность курса - 3-6 месяцев.

    Цена - от 1400 до 3200 р. (60, 100 или 200 шт. в упаковке).

  9. Хондрогард. Выпускается в виде раствора хондроитинсульфата для внутримышечных и внутрисуставных инъекций.

    Курс хондропротектора в уколах:

    • внутримышечно: 25-30 инъекций, интервалы между курсами не менее 6 месяцев;
    • комбинированный: 5 внутрисуставных инъекций с интервалом 3 дня, а затем 16 внутримышечных с интервалом 1 день.

    Цена - 800-1200 р. за 10 ампул и 2200 р. за 25 ампул.

  10. Хондроксид. Хондроитина сульфат в виде таблеток, геля или мази 5%.

    Способ применения:

    • таблетки: принимать по 2 таблетки 2 раза в сутки в течение 6 месяцев (эффект сохраняется в течение 3-5 месяцев);
    • гель: втирать местно над пораженным суставом 2-3 раза в сутки курсом от 2 недель до 3 месяцев;
    • мазь: аналогично гелю.

    Цена - около 700 р. за 60 таблеток и около 350 р. за мазь или гель (30 г).

  11. Эльбона. Глюкозамина сульфат. Форма выпуска - раствор для внутримышечных инъекций. Курс применения: 3 раза в неделю в течение 4-6 недель. Производится в России. Цена - 1100 р. за 6 ампул.

 

Перед применением хондропротекторов из списка желательно посоветоваться c врачом.

 

Надеемся, что смогли Вам помочь! Здоровья Вам и Вашим близким!

 

 

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